Во время встречи главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Переславля был поднят вопрос о водозаборе и водоотведении в городе. Свои предложения по решению этой проблемы неравнодушные жители подали в рамках программы «10 точек роста».



С конца 60-х годов прошлого века водозабор и водоотведение в городе осуществляются по «временной» схеме. В результате мелеют Плещеево озеро и питающая его река Трубеж, потерявшая часть истоков из-за торфоразработок. Для решения проблемы необходимо проложить порядка 20 км труб – средств на такие масштабные работы у города нет.



Дмитрий Миронов отметил, что вопросы водоснабжения и водоотведения важны для жителей не только Переславля-Залесского, но и всего региона. Они должны быть поставлены в план стратегического развития для принятия консолидированных решений.



– Эти вопросы необходимо прорабатывать комплексно, – отметил глава региона. – Мы уже приступили к централизации водоканалов. И работа эта проводится весьма эффективно.



Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко рассказал, что в настоящее время работа по вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе проходит по двум программам.



Программа «Чистая Волга» направлена на реконструкцию и внедрение новых технологий в очистные сооружения на территории Ярославской области.



Вторая программа предполагает консолидацию активов всего водохозяйственного комплекса области и передачу полномочий водоснабжения и водоотведения в региональный центр. Для ее реализации Правительство области проводит активную работу с внебюджетными источниками финансирования: рассматриваются средства федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также частных инвесторов.



– Первые результаты нашей работы появятся уже в этом году, – пообещал переславцам Виталий Ткаченко. – К концу года будут проработаны проекты и решены вопросы источника финансирования программы. Сами работы по реформированию системы водоснабжения и водоотведения города начнутся не позднее 2019 года.