​Проблемный полигон твердых бытовых отходов возле деревни Красное в Переславле-Залесском будет закрыт. Об этом врио губернатора области Дмитрий Миронов сообщил жителям во время сегодняшней рабочей поездки в район. На встрече с общественностью главе региона задали вопрос об этой свалке. Уже долгое время она доставляет людям серьезные неприятности. Здесь регулярно происходят возгорания, стоит неприятный запах. Кроме того, полигон переполнен.



– Я хорошо осведомлен о положении дел на полигоне. Считаю, что проблему размещения твердых бытовых отходов в Переславле-Залесском нужно решать безотлагательно. И пути этого решения уже намечены, – заявил Дмитрий Миронов. – Функционирующий с 1957 года прошлого столетия, он загружен в настоящее время практически на 100 процентов. Свалка не огорожена, работы по рекультивации земель не производятся. Можно сказать, это опасный нарыв на карте Переславского района, представляющий угрозу для здоровья населения.



С докладом о ситуации с утилизацией твердых бытовых отходов выступил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев. Он сообщил, что Правительство области по поручению главы региона активно включилось в решение этой проблемы. В настоящее время прорабатывается возможность строительства нового полигона.



– Проблема утилизации бытовых отходов в настоящее время остро стоит не только перед Переславлем, но и перед другими городами области, – заявил Дмитрий Миронов. – Мы приняли решение о том, что система сбора и утилизации должна быть централизована. Сейчас проходит конкурс по выбору регионального оператора. Думаю, в ближайшее время эта работа будет завершена.