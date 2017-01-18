​Двум учреждениям культуры в Рыбинске – драматическому и кукольному театрам – будет выделено более 7 миллионов рублей. Федеральная субсидия пойдет на улучшение материально-технической базы. Об этом сегодня на брифинге рассказала директор департамента культуры Марина Васильева.

– Для региона театральное искусство является очень важным и значимым. Именно в Ярославле находится первый русский драматический театр имени Федора Волкова. Рыбинские театры также одни из старейших в стране, – сказала Марина Васильева. – И важно, чтобы в театры ходили представители разных поколений. Молодежь можно привлечь в том числе современным техническим насыщением учреждений культуры.

Средства, по словам Марины Васильевой, пойдут на закупку профессионального оборудования по свету и звуку. Часть денег будет направлена на приобретение кресел для зрительных залов.

Из федерального бюджета выделены также средства на поддержку культуры на селе – 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на премии и поощрения лучших работников учреждений культуры.

– Глава региона Дмитрий Миронов уделяет сейчас огромное внимание развитию как региона в целом, так и муниципальных образований в частности, – отметила Марина Васильева. – И в этой связи учреждениям культуры уделяется повышенное внимание. Это очень важно, поскольку дома культуры на селе – это еще и средоточие общественной жизни.

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