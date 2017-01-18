​Из федерального бюджета районным домам культуры в этом году будет выделено больше 4 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила журналистам директор департамента культуры Марина Васильева. Средства пойдут на обновление материально-технической базы учреждений. Конкурсный отбор на получение субсидий уже завершен. Сумму в размере 1 миллиона 10 тысяч рублей получат четыре дома культуры, расположенные в Даниловском, Мышкинском, Пошехонском и Ростовском районах.



– Еще в прошлом году главой региона Дмитрием Мироновым была поставлена задача по активизации работы с бюджетами разных уровней в части привлечения средств для нужд отрасли культуры, – сказала Марина Васильева. – И уже сейчас мы получаем первые результаты. К нам пришло письмо за подписью министра культуры РФ Владимира Мединского о выделении денежных средств Ярославской области, в том числе на поддержку муниципальных учреждений культуры. Программа по укреплению их материально-технической базы в области идет уже много лет. Очень важно, что регион получает дополнительные средства на эти цели. И результат этой работы, что называется, налицо. Дома культуры становятся все более востребованными. Растет число кружков и секций, увеличивается количество занимающихся в них детей.



Кроме того, в 2017 году федеральную поддержку получат и муниципальные профессиональные театры. Региону выделена субсидия в размере 7 миллионов 238 тысяч рублей. Еще 1 миллион 200 тысяч пойдут на развитие культуры на селе. Таким образом, на поддержку отрасли культуры Ярославской области выделены средства общим объемом больше 12 миллионов рублей.