|Летом в медицинские учреждения Переславля-Залесского придут работу 14 молодых врачей. Из них 9 – специалисты первичного звена и 5 – узкие специалисты. Такая информация была озвучена 18 января на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова и членов Правительства региона с общественностью города.
– По распоряжению Дмитрия Миронова готовится единая стратегия развития региона, включающая в том числе стратегию развития системы здравоохранения, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Она в первую очередь направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Об имеющихся проблемах мы знаем и работаем над их решением.
В частности, требует ремонта здание центральной районной больницы. В этом году на эти цели будет выделено более 4 миллионов рублей.
Кроме того, разрабатывается проект строительства на территории ЦРБ модульного корпуса, отвечающего всем современным нормам и требованиям. Дмитрий Миронов поручил и. о. мэра города Владимиру Волкову обсудить этот вопрос с депутатским корпусом и общественностью.
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вчера, 17:30
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