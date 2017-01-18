​Летом в медицинские учреждения Переславля-Залесского придут работу 14 молодых врачей. Из них 9 – специалисты первичного звена и 5 – узкие специалисты. Такая информация была озвучена 18 января на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова и членов Правительства региона с общественностью города.



– По распоряжению Дмитрия Миронова готовится единая стратегия развития региона, включающая в том числе стратегию развития системы здравоохранения, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Она в первую очередь направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Об имеющихся проблемах мы знаем и работаем над их решением.



В частности, требует ремонта здание центральной районной больницы. В этом году на эти цели будет выделено более 4 миллионов рублей.



Кроме того, разрабатывается проект строительства на территории ЦРБ модульного корпуса, отвечающего всем современным нормам и требованиям. Дмитрий Миронов поручил и. о. мэра города Владимиру Волкову обсудить этот вопрос с депутатским корпусом и общественностью.