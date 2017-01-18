​Сделать Переславль-Залесский центром празднования 800-летия со дня рождения великого полководца князя Александра Невского – с таким предложением представители общественности обратились к врио губернатора Дмитрию Миронову на встрече, состоявшейся в администрации города 18 января.– Памятную дату страна будет отмечать в 2021 году. Переславль-Залесский является родиной благоверного князя, и я считаю, что город должен быть подключен к работе по подготовке к празднованию юбилея, – сказал Дмитрий Миронов. – Это будет правильно.



Глава региона дал поручение первому заместителю председателя Правительства Ярославской области Виктору Костину вплотную заняться решением этого вопроса.



– Предварительный план мероприятий готов, – сообщил Виктор Костин. – Мы передадим его исполняющему обязанности мэра города Владимиру Волкову. Его задача – обсудить с жителями города проекты, которые они могут предложить для включения в этот документ.



Одна из инициатив – установка в Переславле-Залесском памятника Александру Невскому. Дмитрий Миронов отметил, что, если идея найдет поддержку у горожан, руководство области поможет в поиске инвестора для ее воплощения.



Работа по подготовке к празднованию идет во многих направлениях. В частности, в ее рамках из федерального бюджета привлечено 6,5 миллиона рублей на продолжение реставрации Спасо-Преображенского собора.