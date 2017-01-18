​25 января Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник отметит свой 152-й день рождения. В этот день в самый крупный музей региона будет возвращена икона XVII века «Воскресение – Сошествие во ад, с праздниками и историей Страстей Христовых в 18 клеймах», похищенная в 1995 году из церкви Николы Надеина, филиала Ярославского государственного музея-заповедника.



Работа мастеров ярославской иконописной школы XVII века была найдена в одной из частных антикварных галерей Венеции в 2016 году. Переговоры с владельцем, выкуп иконы и возвращение ее на Родину взял на себя Музей русской иконы, которому за последние десять лет удалось выкупить и безвозмездно передать в государственные музеи Ростова, Великого Устюга, Устюжны и Мурома 19 похищенных шедевров древнерусского искусства XVI – XVIII веков. Планируется, что икону «Воскресение – Сошествие во ад» передаст Ярославскому музею-заповеднику в день его рождения сам владелец Музея русской иконы Михаил Абрамов.



В течение всего праздничного дня вход на все музейные экспозиции и выставки будет свободным. Все желающие смогут посетить новую выставку «Русские денди, или Два века мужской красоты» и экскурсии на экспозициях.



Ярославский музей-заповедник является лидером по посещаемости среди музеев области. В 2016 году его посетили более 800 тысяч гостей. На международном фестивале «Интермузей» музей-заповедник получил престижную награду – диплом победителя в главной номинации за лучший реализованный проект «Предметный разговор». Проект «Трапеза по-ярославски» был отмечен дипломом Общественной палаты Центрального федерального округа. Также в прошлом году музей отметил 500-летие Спасо-Преображенского собора, хранителем которого является на протяжении 60 лет, и 20-летие музейно-экскурсионной программы «Ярославль и ярославцы», куда вовлечена треть ярославских школ.