|Дорогие жителя Ярославской области!
С праздником Крещения Господня!
Это день очищения и обновления. Пусть этот светлый праздник отведет от вас все печали, крещенская вода, смывая все невзгоды, наполнит вас бодростью и здоровьем. Пусть крепчает сила духа.
Желаю вам и вашим семьям благополучия, душевной гармонии и счастья!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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вчера, 20:45
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