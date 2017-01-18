​Дорогие жителя Ярославской области!

С праздником Крещения Господня!

Это день очищения и обновления. Пусть этот светлый праздник отведет от вас все печали, крещенская вода, смывая все невзгоды, наполнит вас бодростью и здоровьем.  Пусть крепчает сила духа.

Желаю вам и вашим семьям благополучия, душевной гармонии и счастья!

Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко

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вчера, 20:45
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