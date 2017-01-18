​Дорогие жителя Ярославской области!



С праздником Крещения Господня!



Это день очищения и обновления. Пусть этот светлый праздник отведет от вас все печали, крещенская вода, смывая все невзгоды, наполнит вас бодростью и здоровьем. Пусть крепчает сила духа.



Желаю вам и вашим семьям благополучия, душевной гармонии и счастья!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко