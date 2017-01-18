​Дорогие ярославцы!



От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!



Светлой радостью духовного очищения, торжеством обретения веры проникнуты крещенские таинства. Внутреннее преображение укрепляет на пути служения идеалам добра, милосердия, заботы о ближнем.



Пусть освященная крещенская вода дарует всем жизненные силы, а этот день станет временем духовного обновления.



Благополучия, счастья, душевного и телесного здоровья вам и вашим родным!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов