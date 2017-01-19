|Новые ларьки и торговые павильоны должны преображать, а не портить облик Ярославля. Так решили участники общественных слушаний, на которых был рассмотрен проект по приведению нестационарных торговых точек к единым стандартам. Работа по приведению городских территорий в порядок проводится в рамках подготовки к 50-летию одного из самых популярных туристических маршрутов «Золотое кольцо».
Большинство участников встречи согласилось с тем, что небольшие торговые объекты не должны сильно отличаться друг от друга ни по стилю, ни по цветовой гамме. А прилегающую территорию предприниматели обязаны благоустроить. Предварительные эскизы подготовлены в двух вариантах – классическом и современном. Их разработал Институт развития стратегических инициатив. Строения предлагается изготовить в единой цветовой гамме, с большой площадью остекления, подсветкой. Территорию вокруг – вымостить тротуарной плиткой.
Проект предварительно утвержден на заседании Градостроительного совета. В феврале он будет рассмотрен депутатами на заседании муниципалитета. Заниматься изготовлением ларьков предпринимали должны будут самостоятельно.
В настоящее время схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославля включает 973 объекта.
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