​На встрече с жителями Переславля-Залесского, состоявшейся сегодня в рамках рабочего визита в район, врио губернатора Дмитрий Миронов пообещал решить вопрос нехватки музыкальных инструментов в местной школе искусств. Главе региона рассказали, что школе необходимы такие инструменты, как фортепиано, баян, скрипка.



– В Переславской школе искусств учится много детей. Дети одаренные, они принимают участие в конкурсах различного уровня, достойно представляют нашу область на них, – отметил Дмитрий Миронов. – Поэтому мы, несомненно, найдем возможность помочь школе. Детские таланты обязательно нужно поддерживать, поскольку это достояние России.



Справка



Переславская детская школа искусств – образовательное учреждение, реализующее дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. В настоящее время здесь обучаются 400 детей, работает 31 преподаватель.



Многие учащиеся стали дипломантами и лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня: городских, областных, региональных, всероссийских и международных. Выпускники становятся профессиональными музыкантами и художниками.



В школе создано несколько коллективов: оркестр русских народных инструментов, старший и младший хоры, ансамбль скрипачей. Особой гордостью является детский образцовый фольклорный ансамбль «Переслава».