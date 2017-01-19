​Дорогие ярославцы!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!

Светлой радостью духовного очищения, торжеством обретения веры проникнуты крещенские таинства. Внутреннее преображение укрепляет на пути служения идеалам добра, милосердия, заботы о ближнем.

Пусть освященная крещенская вода дарует всем жизненные силы, а этот день станет временем духовного обновления.

Благополучия, счастья, душевного и телесного здоровья вам и вашим родным!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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