|Дорогие ярославцы!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!
Светлой радостью духовного очищения, торжеством обретения веры проникнуты крещенские таинства. Внутреннее преображение укрепляет на пути служения идеалам добра, милосердия, заботы о ближнем.
Пусть освященная крещенская вода дарует всем жизненные силы, а этот день станет временем духовного обновления.
Благополучия, счастья, душевного и телесного здоровья вам и вашим родным!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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