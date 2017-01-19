​18 января экспертная группа по промышленности, созданная по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова, провела выездное заседание на территории АО «Русские краски» в Ярославле. Среди участников – директора заводов и управляющие крупных компаний региона.



Собравшиеся подвели промежуточные итоги работы экспертной группы: впервые за много лет сделан четкий срез отраслей промышленности области, проведены встречи на ярославских предприятиях, выявлены основные «болевые точки».



– Так, мы вынуждены покупать за границей некоторые комплектующие и сырье, которые можно производить в нашем регионе, – рассказал председатель совета директоров ОАО «Ярославский речной порт» Игорь Елфимов.



Одна из задач на ближайшее время – систематизация регионального лакокрасочного кластера. Сегодня на территории Ярославской области базируется ассоциация производителей лакокрасочных изделий России, объединяющая более сотни предприятий. Благодаря этому именно в нашем регионе в первую очередь реализуются все перспективные технологии и инновационные разработки в этой отрасли.



Также во время встречи был поднят вопрос выявления и заполнения свободных ниш ярославского бизнеса. В современной непростой экономической ситуации предпринимателю очень важно найти свое место на рынке сбыта. Предложить потребителю уникальный товар или услугу – один из путей выживания в условиях конкурентной борьбы.



– Мы ставим задачу – показать бизнесу, в какую сторону можно развиваться, какие новые направления осваивать, – подчеркнул президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты Сергей Кузенев.



Предложения экспертов будут включены в программу развития промышленности в Ярославской области на ближайшие годы.