​18 января экспертная группа по промышленности, созданная по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова, провела заседание на территории АО «Русские краски» в Ярославле. Среди участников – директора заводов и управляющие крупных компаний региона.

Собравшиеся подвели промежуточные итоги работы экспертной группы: впервые за много лет сделан четкий срез отраслей промышленности области, проведены встречи на ярославских  предприятиях,  выявлены основные «болевые точки».

– Так, мы вынуждены покупать за границей некоторые комплектующие и сырье, которые можно производить в нашем регионе, – рассказал  председатель совета  директоров  ОАО «Ярославский речной порт» Игорь Елфимов.

Одна из задач на ближайшее время – систематизация регионального лакокрасочного кластера. Сегодня на территории Ярославской области базируется  ассоциация производителей лакокрасочных изделий России, объединяющая  более сотни предприятий. Благодаря этому именно в нашем регионе в первую очередь реализуются все перспективные технологии и инновационные разработки в этой отрасли.

Также во время встречи был поднят вопрос выявления и заполнения свободных ниш ярославского бизнеса. В современной непростой экономической ситуации предпринимателю очень важно найти свое место на рынке сбыта. Предложить потребителю уникальный товар или услугу – один из путей выживания в условиях конкурентной борьбы. 

– Мы ставим  задачу – показать бизнесу, в какую сторону можно развиваться,  какие новые направления осваивать, – подчеркнул президент Ярославской областной торгово-промышленной палаты Сергей Кузенев.

Предложения  экспертов  будут включены в программу развития промышленности  в Ярославской области на ближайшие годы.

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