Тема расходования средств фонда капитального ремонта оказалась одной из наиболее значимых для переславской общественности. Ее обсудили жители на встрече с врио губернатора, состоявшейся 18 января в Переславле-Залесском.



Нехитрые подсчеты заставляют горожан усомниться в том, что все собранные фондом средства израсходованы по целевому назначению.



– За 2016 год в городе отремонтировано 39 домов, – рассказал главе региона переславец. – А хотелось бы больше! Люди не понимают, куда уходят деньги и стоит ли сдавать их дальше.



Дмитрий Миронов подчеркнул необходимость сделать все финансовые потоки фонда прозрачными и понятными для граждан, а уровень выполняемых работ – высоким.



– Жители имеют право знать, за что они платят деньги, – отметил он. – А фонд капитального ремонта должен нести ответственность и за каждый потраченный рубль, и за качество выполняемых работ.