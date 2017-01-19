|Врио губернатора Дмитрий Миронов с руководителем Федеральной службы судебных приставов Артуром Парфенчиковым и председателем Правительства области Дмитрием Степаненко посетили монастырь святого великомученика Феодора Стратилата и Покровскую церковь Переславля-Залесского. Отстояв праздничную службу, посвященную Крещению Господню, глава региона окунулся в ледяную купель в Никитском источнике.
По данным МЧС, в Ярославской области в праздновании Крещения Господня уже приняли участие около 16000 человек, из них более 500 – дети. Празднования продолжаются 19 января. Для верующих на территории региона обустроено 43 иордани, организовано дежурство спасателей и медиков.
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