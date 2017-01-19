​20 января на площади Труда в областном центре откроется ярмарка «Ярославская», на которой можно будет приобрести товары местных производителей. Торговая площадка будет работать ежедневно до 19 февраля с 10 до 19 часов.



Покупателям будет представлен широкий ассортимент продуктов питания: мед, квас, хлебобулочные изделия и молочная продукция, сладости, сухофрукты, мясо и колбасы, в том числе фермерские. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести непродовольственные товары: сувениры, изделия из кожи и многое другое. Также для покупателей будет работать пункт горячего питания.