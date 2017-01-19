​Как сделать ярославскую медицину доступной и качественной – эти и другие вопросы обсуждали участники ток-шоу «Лабиринт» на областном телеканале «Первый Ярославский». Эфир программы был посвящен проблемам качества и доступности оказания медицинской помощи и внедрению на территории региона пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Участие в нем приняли представители исполнительной власти региона, депутаты, врачи, общественность, а также члены экспертной группы по здравоохранению.



Гость программы, заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Даниленко рассказала, что основная цель проекта – повышение качества и доступности поликлинической помощи. Эту же задачу в качестве приоритетной озвучивал и глава региона Дмитрий Миронов.



- Достижение основной цели – повышение качества амбулаторной медицинской помощи – возможно, в частности за счет сокращения времени нахождения пациентов в медицинских учреждениях. А этого, в свою очередь, можно достичь за счет оптимизации процессов, - сказала Наталья Даниленко. - В каждом лечебном учреждении, участвующем в пилотном проекте, определены основные болевые точки и разработан соответствующий план действий. Принятые меры должны будут способствовать уменьшению очередей, сокращению времени пребывания пациентов в лечебном учреждении и повышению комфортности.



В ходе программы говорилось о том, что в Ярославле на базе двух медицинских учреждений – детской поликлиники №5 и поликлиники №2 – началась реализация проекта Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника», направленного на модернизацию поликлинической службы. В его разработке принимали участие представители компании «Росатом», Ярославского медицинского университета, областного отделения Фонда обязательного медицинского страхования. В настоящее время в поликлиниках ведутся ремонтные работы. Регистратуры, к примеру, станут открытыми. Кроме того, в них будут созданы по две зоны: для здоровых пациентов, пришедших за справкой, и для больных с температурой. Так же будут организованы специальные колл-центры. Которые будут давать всю необходимую информацию пациентам. В результате чего сами сотрудники лечебных учреждений не будут отвлекаться на звонки. В планах-графиках работ включены также врачебные кабинеты. Будет оптимизировано для большего удобства пациентов не только их расположение, но и время приема.



– Я хочу напомнить, что в настоящее время по поручению главы региона Дмитрия Миронова ведется разработка стратегии развития нашей области на ближайшие годы. И все предложения, в том числе, касающиеся сферы медицины должны быть учтены при разработке данного документа, - отметил председатель ярославской общественной палаты Сергей Березкин. – Ведь здравоохранение – одна из самых важных и чувствительных отраслей нашей жизни.



Завершение работ по программе «Бережливая поликлиника» намечено на 1 апреля. После этого распространить опыт планируется во всех поликлиниках области.