​Как сделать ярославскую  медицину доступной и качественной – эти и другие вопросы  обсуждали участники  ток-шоу «Лабиринт» на областном телеканале «Первый Ярославский». Эфир программы был посвящен проблемам качества и доступности оказания медицинской помощи и внедрению на территории региона пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Участие в нем приняли представители исполнительной власти региона, депутаты, врачи, общественность, а также члены экспертной группы по здравоохранению.

Гость программы, заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Даниленко рассказала, что  основная цель проекта – повышение качества и доступности поликлинической помощи. Эту же задачу в качестве приоритетной озвучивал и глава региона Дмитрий Миронов.

- Достижение основной цели – повышение качества амбулаторной медицинской помощи – возможно, в частности за счет сокращения времени нахождения пациентов в медицинских учреждениях. А этого, в свою очередь, можно достичь за счет оптимизации процессов, - сказала Наталья Даниленко. - В каждом лечебном учреждении, участвующем в пилотном проекте, определены  основные болевые точки и разработан соответствующий план действий. Принятые меры должны будут способствовать уменьшению очередей, сокращению времени пребывания пациентов в лечебном учреждении и повышению комфортности.

В ходе программы говорилось о том,  что  в Ярославле на базе двух медицинских учреждений – детской поликлиники №5 и поликлиники №2 – началась реализация проекта Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника», направленного на  модернизацию поликлинической службы.  В его разработке принимали участие представители компании «Росатом», Ярославского медицинского университета, областного отделения Фонда обязательного медицинского страхования. В настоящее время в поликлиниках ведутся ремонтные работы. Регистратуры,  к примеру, станут открытыми. Кроме того, в них будут созданы по две зоны: для здоровых пациентов, пришедших за справкой, и для больных с температурой. Так же будут организованы специальные колл-центры. Которые будут давать всю необходимую информацию пациентам. В результате чего сами сотрудники лечебных учреждений не будут отвлекаться на звонки. В планах-графиках работ включены также врачебные кабинеты. Будет оптимизировано для большего удобства пациентов не только их расположение, но и время приема.

– Я хочу напомнить, что в настоящее время по поручению главы региона Дмитрия Миронова ведется разработка стратегии развития нашей области на ближайшие годы. И все предложения, в том числе, касающиеся сферы медицины должны быть учтены при разработке данного документа, - отметил председатель ярославской общественной палаты Сергей Березкин. – Ведь здравоохранение – одна из самых важных и чувствительных отраслей нашей жизни.

Завершение работ по программе «Бережливая поликлиника» намечено на 1 апреля. После этого распространить опыт планируется во всех поликлиниках области.

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