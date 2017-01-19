​19 января в Угличе прошло очередное заседание экспертной группы по туризму, созданной по поручению главы региона Дмитрия Миронова в рамках подготовки программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста».



Встреча, участие в которой приняли представители туристических компаний и главы муниципальных районов, состоялась на базе туристического информационного центра города. Он работает уже 7 лет, и за эти годы турпоток в Угличе значительно увеличился: только за прошлый год его посетили около 300 тысяч человек.



– Углич – это яркий пример классического развития туризма, поэтому логично, что площадкой для обсуждения дальнейших путей реализации потенциала отрасли выбран именно он, – отметил руководитель экспертной группы Игорь Казин. – На заседании мы обсудили актуальные вопросы, перспективные направления. Перед нами стоит задача разработать программу, которая выведет туристическую отрасль региона на новый уровень.