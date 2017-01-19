​Об итогах организации летнего отдыха детей в прошлом году и планах на нынешний говорили сегодня в областном Правительстве. Здесь состоялось совещание с представителями уполномоченных органов по организации отдыха и оздоровления детей.



– Летняя оздоровительная кампания в прошлом году прошла на высоком уровне. Серьезных нареканий к работе учреждений не было, – отметила в начале совещания заместитель начальника Управления по социальной и демографической политике Наталия Кабанова. – Хочу выразить благодарность всем вам. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество в такой важной и нужной сфере как оздоровление детей нашей области.



Было отмечено, что количество отдохнувших в ДОЛ детей с каждым годом увеличивается. Если в 2015 году эта цифра составляла 69767 человек, то в 2016 она выросла до71659 человек. Наиболее активно в летних оздоровительных кампаниях участвуют дети из Ярославля, Рыбинска, Угличского района, Переславля-Залесского. Отчет по итогам 2016 года сформирован и направлен в Министерство труда и соцзащиты населения РФ.



Определение точного количества организаций всех форм детского отдыха на территории области и формирование их реестра является одной из основных задач этого года.



Отдельно был рассмотрен вопрос недопустимости перепрофилирования загородных организаций, сокращения их количества и мест. Также участники совещания обсудили меры по обеспечению комплексной безопасность в ходе предстоящей оздоровительной кампании.



Одной из главных задач остается сохранение всех мер соцподдержки. Так, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, должна быть оказана всесторонняя помощь в части организации отдыха. Из областного бюджета в этом году на организацию оздоровительной кампании направлено больше 144 миллионов рублей. Вопрос финансового участия федерального бюджета в настоящее время обсуждается на уровне Правительства РФ и Министерства труда и социальной поддержки населения.



Справка



В 2016 году на территории региона работало 727 организаций отдыха и оздоровления детей: 23 загородных лагеря, 2 лагеря, функционирующих на базе санаториев, 40 лагерей труда и отдыха, 611 лагерей с дневным пребыванием детей и 51 палаточный лагерь. В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей Ярославской области направлено 213,031 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 149,1 млн. рублей, из средств местных бюджетов – 39,37 млн. рублей, из средств федерального бюджета – 24,561 млн. рублей.