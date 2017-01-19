​По данным Ярославского гидрометеоцентра, с 18.00 19 января до 18.00 20 января в регионе ожидаются мокрый снег, слабый гололед, местами порывы ветра 15 – 17 м/с.



В связи с неблагоприятными погодными условиями вероятно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, образование заторов на дорогах, нарушение энергоснабжения, затруднение в работе городского общественного транспорта. Кроме того, повышается риск травматизма среди населения.



Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с падением деревьев, обрывом ЛЭП, линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, крыш домов, рекламных щитов.



ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендует избегать нахождения вблизи деревьев, шатких строений, домов с неустойчивой кровлей и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).



Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону 112.



http://76.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4736439/