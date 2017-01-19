​В рамках областной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ярославской области» в этом году в регионе пройдет ряд конкурсов, общий бюджет которых составит более 3 миллионов рублей.



Мероприятия направлены на пропаганду патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к историческому и культурному прошлому страны, повышение престижа Вооруженных сил Российской Федерации и военной службы.



– Правительство области оказывает поддержку тем, кто эффективно занимается патриотическим воспитанием молодежи, – подчеркнул заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Цель конкурсов – стимулировать эту работу, скоординировать действия различных организаций, инициативных групп на областном и муниципальном уровнях.



Конкурсы проводятся по следующим направлениям:



– предоставление субсидий из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;



– на лучший проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области;



– по поддержке поискового движения Ярославской области.



Заявки на участие можно подать в региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области до 17 часов 1 марта.



Прием документов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов идет в отделе реализации молодежной политики по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д. 62, каб. 206. Заявки на участие в смотре-конкурсе на лучший проект в сфере патриотического воспитания области и конкурсе по поддержке поискового движения принимаются в электронной форме по адресу: volosovip@region.adm.yar.ru.



Подробная информация об условиях участия размещена на Молодежном портале Ярославской области, сайтах ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания».