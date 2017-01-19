​В селе Ильинское-Урусово ликвидированы последствия коммунальной аварии. Около трех часов дня в населенном пункте, расположенном в Гаврилов-Ямском районе, упала водонапорная башня.



В настоящее время водоснабжение села полностью восстановлено, в дома жителей вернулась вода – об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.



– Авария произошла сегодня около трех часов дня. Уже в семь вечера ее последствия были полностью ликвидированы, водоснабжение села восстановлено. Все службы продемонстрировали слаженность действий, – рассказал Андрей Лукашов. – Что касается причин произошедшего, то они сейчас выясняются. Но, скорее всего, это случилось из-за смещения центра тяжести в результате прошедших морозов. Вода, находившаяся в верхней части башни, просто замерзла. Башня потеряла равновесие и упала.



В результате произошедшего никто не пострадал, не поврежденными оказались и соседние постройки. А время на устранение и восстановление ресурсоснабжения села составило 4 часа 15 минут.



В будущем, по словам Андрея Лукашова, предполагается произвести закупку необходимого оборудования и перейти на другую схему водоснабжения – с использованием гидроаккумуляторов.



В селе Ильинское-Урусово проживает около 300 человек.