​Департамент образования напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля включительно. В документе должны быть перечислены предметы, по которым молодой человек планирует сдавать ЕГЭ.



Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача ЕГЭ по этим предметам необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.



Сдача экзаменов по другим дисциплинам необходима тем, кто собирается продолжить обучение в вузе. Выбор предметов одиннадцатиклассник делает сам, основываясь на том, по какой специальности или направлению подготовки он намерен продолжить обучение и результаты по каким предметам будут учитываться при поступлении.



В этом году в Ярославской области школу оканчивают около 5 тысяч молодых людей. Для успешной подготовки к экзаменационной кампании они могут воспользоваться видеолекциями, подготовленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.



В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников.



Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.