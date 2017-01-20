|Сегодня в Тутаеве учащиеся кадетского класса десантной направленности имени Героя России Сергея Костина вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия».
В школе №4 прошла церемония посвящения 27 ребят. Их поздравили руководители администрации Тутаевского муниципального района и Общественной палаты Ярославской области, ветераны боевых действий, родители и педагоги.
В рамках торжественной церемонии состоялось открытие комнаты юнармейца. Здесь школьники будут изучать военное дело и проходить курс молодого бойца.
В свободное от учебы время ребята будут ухаживать за воинскими захоронениями и памятниками, участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, заниматься волонтерской работой.
– На средства гранта фонда «Перспектива» была оборудована комната военно-патриотического движения: приобретена мебель, оргтехника, – рассказал начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Ярославской области Николай Чупин.
На сегодняшний день к юнармейскому движению присоединились 165 подростков Ярославской области. Также в ближайшее время в ряды «Юнармии» вступят ребята из Углича, Переславля и Рыбинска.
Справка Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2015 году по инициативе Министерства обороны России при поддержке Президента РФ.
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