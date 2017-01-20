Сегодня первый заместитель председателя правительства Виктор Костин побывал в одном из старейших в городе медицинских учреждений – больнице имени Н. А. Семашко, где оценил выполненный капитальный ремонт хирургического корпуса. Вместе с директором департамента здравоохранения и фармации Русланом Саитгареевым он проинспектировал обновленные помещения. Здесь разместились хирургическое отделение с двумя операционными, отделения реанимации и эндоскопии, а также рентгенологическая и лабораторная службы. Было отмечено, что изменения позволят обаспечить максимальную доступность и качество оказания хирургической помощи населению, улучшат условия для пациентов и персонала.



– Главой региона Дмитрием Мироновым поставлены и неоднократно озвучены задачи повышения качества и доступности медуслуг, – отметил Виктор Костин. – И несмотря на все проблемы, нам удается двигаться в этом направлении. Сегодня мы видим прекрасную, хорошо оснащенную больницу. Стали доступны те виды помощи, которые раньше здесь оказать не могли. Появилось, в частности, много видов эндоскопической помощи. Изменилось и качество пребывания пациентов. В светлых, просторных палатах установлены телевизоры.



Виктор Костин подчеркнул, что появление в регионе таких больниц решит еще одну проблему – привлечения в отрасль молодых специалистов. В таких условиях набираться опыта и выходить на новый уровень начинающим врачам станет проще.



Работы были начаты еще в 2011 году в рамках реализации региональной программы модернизации системы здравоохранения. В 2013 году был завершен первый этап – отремонтированы расположенные на первом этаже приемное отделение и отделение эндоскопии. В 2015 и 2016 выполнены второй и третий этапы. Общая стоимость ремонта и оснащения корпуса составила почти 190 миллионов рублей. Заведующая рентгенологическим отделением Ирина Шелег рассказала, что такие условия работы в больнице созданы впервые.



– Я работаю здесь 42 года. За все это время такой ремонт ни разу не производили, – сказала она. – Все кабинеты теперь отвечают современным санитарным нормам. У нас прекрасная ординаторская, пультовая, фотолаборатория. Стены выложены антибликовой плиткой, везде защита от излучения и хорошее заземление, включая пол. Сам аппарат имеет возможность работы в цифровом и в аналоговом режимах. Экстренную хирургическую помощь мы можем оказывать теперь много быстрее и качественнее.



Справка



ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко» – одна из старейших в городе крупная многопрофильная медицинская организация. Больница работает с 1884 года. Здание хирургического корпуса построено в конце XIX - начале XX веков, и является памятником архитектурного наследия. В состав медицинской организации входит круглосуточный стационар на 188 коек, где оказывается медицинская помощь по профилям: «хирургия», «гинекология», «терапия», «сестринский уход», а также поликлиники (детская, территориальная и физиотерапевтическая). Численность обслуживаемого населения составляет 31 798 чел., однако хирургическое, гинекологическое отделения, отделение сестринского ухода, физиотерапевтическая поликлиника осуществляют обслуживание жителей не только своего, но и других районов города. Так, здесь предусмотрено круглосуточное оказание экстренной хирургической помощи жителям Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов в течение 5 дней в неделю.