​Сегодня новые машины скорой помощи отправились в муниципальные районы. Церемония передачи ключей состоялась на территории больницы имени Н. А. Семашко при участии первого заместителя председателя Правительства Виктора Костина и директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева.



– Система здравоохранения находится в зоне особого внимания главы региона Дмитрия Миронова, – сказал Руслан Саитгареев. – И сегодня к нам поступил очередной транш машин скорой медицинской помощи, столь необходимых в рамках обновления регионального автопарка. В общей сложности в область поступило уже более 37 машин. Все оснащены в соответствии с самыми высокими стандартами оказания медицинской помощи. Сами автомобили обладают повышенной проходимостью, способны ездит по бездорожью.



Новые машины получили больницы Большесельского, Любимскогой, Некоузского, Некрасовского, Рыбинского, Переславского, Ростовского и Мышкинского районов. Поставка автотранспорта осуществлена за счет средств федерального бюджета.



В конце прошлого года область уже получила за счет федеральных средств 27 новых карет скорой помощи. Как подчеркивал ранее Дмитрий Миронов, решение о выделении дополнительного финансирования на закупку автомобилей для медучреждений принято Правительством РФ несмотря на непростые экономические условия.