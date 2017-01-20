|Жители города Рыбинска планируют попасть в Книгу рекордов России, построив самую большую снежную крепость в стране без использования спецтехники. Строительство начнется утром 21 января в Дмитровском парке.
Чтобы попасть в Книгу рекордов, жителям Рыбинска необходимо возвести конструкцию высотой не ниже полутора метров, толщиной стен не менее 50 сантиметров, внешним периметром не меньше 100 метров.
В прошлом году рыбинцам уже удалось войти в книгу в номинации «Самая длинная снежная стена». Ее протяженность составила 92 метра.
«Большая стройка» станет заключительным этапом конкурса «Снежная крепость». В рамках его первого этапа жители города строили во дворах скульптуры из натурального снега. Победители в основных номинациях будут определены в конце января.
– В дальнейшем мы планируем выйти с нашим мероприятием на областной уровень. На дворовом этапе уже в этом году к рыбинцам примкнули жители Ярославля, а через год мы надеемся привлечь к участию другие города или даже целые муниципальные районы, – рассказала организатор конкурса «Снежная крепость» Надежда Крюкова.
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