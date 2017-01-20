​Экспертная группа по развитию физкультурно-спортивной отрасли в Ярославской области завершила свою работу. Все подготовленные ее членами предложения переданы в Правительство Ярославской области для дальнейшего анализа и включения их в стратегию социально-экономического развития региона на 2017 – 2020 годы.



– В числе основных приоритетов мы выделили развитие массового спорта и спорта высших достижений, сооружение спортивных объектов, подготовку спортивного резерва и кадров для отрасли, освещение спортивных событий в СМИ, повышение качества предоставляемых услуг в частных и государственных спортивных организациях, – рассказал руководитель экспертной группы Александр Сорокин. – По каждому из направлений нами были выявлены существующие проблемы, определены задачи и подготовлены варианты путей их решения. Надеемся, что они попадут в заключительную редакцию стратегии регионального развития, которую утвердит глава региона Дмитрий Миронов.



Над формированием предложений в составе экспертной группы работали директора областных профессиональных клубов, преподавательский состав, тренеры, представители спортивных СМИ, спортивного менеджмента и бизнеса, организаторы спортивных массовых мероприятий. Обсуждение проходило в рамках трех заседаний.



Напомним, врио губернатора Дмитрий Миронов поручил Правительству региона не позднее февраля 2017 года представить комплексную программу социально-экономического развития Ярославской области. Были обозначены ее ключевые направления – «10 точек роста». По каждому из них работают экспертные группы, которые до конца января должны передать предложения в Правительство области. Единый проект программы будет представлен на суд общественности в феврале.