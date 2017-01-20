​20 января на площади Труда в областном центре открылась ярмарка «Ярославская», на которой можно приобрести товары местных производителей. Торговая площадка будет работать ежедневно до 19 февраля с 10 до 19 часов.

Помимо изделий местных товаропроизводителей, здесь можно приобрести и эксклюзивные фермерские продукты по низким ценам. Ярмарка стала одним из шагов по решению задачи повышения доступности и качества предоставления услуг, а также поддержки местных производителей и предпринимательства. Инициатива по активизации этой работы принадлежит главе региона Дмитрию Миронову.

На ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов питания: мед, квас, хлебобулочные изделия и молочная продукция, растительное масло, сладости, сухофрукты, мясная продукция и др. Кроме того, здесь можно приобрести непродовольственные товары: сувениры, изделия из кожи и многое другое.

Для посетителей и участников ярмарки на ее площадях организован пункт горячего питания.

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