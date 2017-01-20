​Для выдвижения деятелей культуры и искусства на соискание премий по итогам работы в 2015–2016 годах необходимо с 1 февраля по 1 марта подать документы в региональный департамент культуры.



Право выдвижения кандидатур имеют органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации и общественные объединения, зарегистрированные на территории Ярославской области.



14 областных премий присуждаются один раз в два года по 12 номинациям: за достижения в театральном, музыкальном, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; в дизайне; в библиотечном деле; в музейной работе и краеведении (2 премии); в литературе; в развитии журналистики; в реставрационном деле и архитектуре (2 премии); в эстетическом воспитании и образовании детей и юношества; в любительском творчестве, а также специальная премия «Открытие», которая присуждается молодым деятелям культуры.



Документы принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, д. 9/4, 3 этаж, каб. № 12, ежедневно с 14.00-16.30. Секретарь совета – Журавина Ольга Альбертовна, тел. (4852) 40-12-68.



Подробная информация размещена на официальной странице департамента культуры: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/activities.aspx



Порядок выдвижения кандидатур на соискание областных премий »