|Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Ученые, инженеры, конструкторы, работники оборонных отраслей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Продолжая и приумножая лучшие традиции своих предшественников, вы вносите весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего Отечества, сохранение могущества его Вооруженных сил.
Во все времена знания, мужество и отвага российских военных инженеров неизменно играли важную роль как на поле боя, так и в мирное время.
Инженерные войска и сегодня незаменимы в обеспечении локальных военных и миротворческих операций, при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Желаю всем, кто посвятил себя этому благородному служению, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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