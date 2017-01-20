​Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Ученые, инженеры, конструкторы, работники оборонных отраслей промышленности!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Продолжая и приумножая лучшие традиции своих предшественников, вы вносите весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего Отечества, сохранение могущества его Вооруженных сил.



Во все времена знания, мужество и отвага российских военных инженеров неизменно играли важную роль как на поле боя, так и в мирное время.



Инженерные войска и сегодня незаменимы в обеспечении локальных военных и миротворческих операций, при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.



Желаю всем, кто посвятил себя этому благородному служению, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей великой Родины!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов