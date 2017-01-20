​20 января в Культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой состоялся вечер национальной таджикской кухни, организованный таджикским национальный культурным центром «Саманиды» при поддержке Ярославского отделения Ассамблеи народов России.



Среди гостей праздника были представители органов исполнительной власти области, регионального отделения УМВД и, конечно, обычные ярославцы – друзья таджикской диаспоры.



Вечер открылся национальными песнями и танцами, гостям предлагали блюда таджикской национальной кухни. Смысловой кульминацией вечера стал показ документального фильма об особенностях адаптации таджиков в нашей области. В нем рассказывается о том, как коренные жители помогают мигрантам обустроиться, как живет таджикская диаспора на ярославской земле сохраняя свои традиции и культуру, воспитывает детей в уважении к своим и чужим корням.



Приветствуя собравшихся, советник губернатора области Александр Тимченко подчеркнул, что в вопросе выстраивания дружеских отношений между народами важную роль играет понимание особенностей национальных культур, знакомство с их тонкостями.



– Уверен, если мы будем продолжать так общаться, то на ярославской земле никогда не возникнет проблем межнационального общения, – отметил он.



Справка



В регионе реализуется Областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». ОЦП ориентирована на сохранение достигнутой в предыдущие годы этнополитической стабильности в регионе, направлена на повышение эффективности управления процессами межнациональных отношений в Ярославской области.



Функционирует Координационный совет Ярославской области по вопросам межнациональных отношений. Основные цели и задачи Совета: обеспечение взаимодействия между органами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области и национально-культурными общественными объединениями граждан при осуществлении государственной национальной политики в регионе; гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области, формирование толерантного сознания, культуры мирного сосуществования и межнационального согласия в обществе.