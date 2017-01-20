​21 января на территории Ярославской области началась ежегодная профилактическая операция «Снегоход». В ней принимают участие инспекторы гостехнадзора, сотрудники полиции и специалисты ГИМС. Они будут выявлять незарегистрированную технику, а также факты ее эксплуатации без прохождения обязательного техосмотра или лицами, не имеющими разрешающих документов.



Большая часть рейдов будет проводиться в акватории Рыбинского водохранилища, где снегоходная техника эксплуатируется наиболее активно. В Рыбинском районе зарегистрировано около 25% всех снегоходов области.– Рейды будут проходить каждую неделю, начиная с сегодняшнего дня и до начала марта. За первый рейд было выписано 15 протоколов. Нарушителям грозит штраф в размере 300 рублей. Кроме того, в ходе рейда был выявлен факт управления техникой без соответствующих документов. Снегоход направили на штрафстоянку, – сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Юрий Якуценак.По состоянию на 20.01.2017 на территории Ярославской области зарегистрировано 2713 снегоходов. Это на 200 больше, чем в прошлом году.