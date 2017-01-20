|В Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд "Единой России". Участие в нем принимает делегация из Ярославской области.
Собравшиеся со всей страны представители партии власти подводят итоги реализации предвыборной программы и формируют задачи на 2017 год. Также в повестке – кадровые вопросы.
Обсуждение тематик в рамках работы съезда проходит на различных площадках, таких как "Здоровое будущее", "Качество государства", "Социальная политика" и др.
Все предложения, прозвучавшие на дискуссионных площадках, будут донесены до лидера "Единой России" премьер-министра Дмитрия Медведева.
Для партии этот съезд стал первым после выборов в Государственную Думу, прошедших в сентябре прошлого года.
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