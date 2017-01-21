​На поддержку малого и среднего предпринимательства Ярославской области из федерального бюджета будет направлено почти 44 миллиона рублей. Заявка регионального департамента инвестиций и промышленности на предоставление субсидии была одобрена в Минэкономразвития 16 января.



Таким образом, в этом году из федерального и областного бюджетов на развитие предпринимательства будет выделено более 105 миллионов рублей. Деньги пойдут на финансовую, имущественную, консультационную помощь. Продолжится работа по развитию инфраструктуры. В регионе планируется создать центр экспорта.



Дополнительные средства уйдут также в областной Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта организация предоставляет бизнесменам микрозаймы на льготных условиях и дает поручительства под кредиты.



Два монопрофильных муниципальных образования области – Тутаев и Гаврилов-Ям – также получат финансовую помощь для реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.