|На поддержку малого и среднего предпринимательства Ярославской области из федерального бюджета будет направлено почти 44 миллиона рублей. Заявка регионального департамента инвестиций и промышленности на предоставление субсидии была одобрена в Минэкономразвития 16 января.
Таким образом, в этом году из федерального и областного бюджетов на развитие предпринимательства будет выделено более 105 миллионов рублей. Деньги пойдут на финансовую, имущественную, консультационную помощь. Продолжится работа по развитию инфраструктуры. В регионе планируется создать центр экспорта.
Дополнительные средства уйдут также в областной Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта организация предоставляет бизнесменам микрозаймы на льготных условиях и дает поручительства под кредиты.
Два монопрофильных муниципальных образования области – Тутаев и Гаврилов-Ям – также получат финансовую помощь для реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
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