​Департамент лесного хозяйства совместно с управлением ГИБДД УМВД России провели учебно-методическое совещание по вопросам практической реализации контроля за транспортировкой древесины. Задача усиления работы в сфере противодействия незаконной заготовке древесины была поставлена врио губернатора области Дмитрием Мироновым на заседании Правительства.



Согласно законодательству сопроводительные документы для каждого транспортного средства должны содержать информацию о происхождении древесины, которая может быть проверена через автоматизированную информационную систему.



За транспортировку древесины без оформленного сопроводительного документа предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Для должностных лиц его размер может достигать пятидесяти тысяч рублей, для юридических – от пятисот до семисот тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена конфискация древесины и транспортных средств.



Также на совещании были проработаны вопросы эффективного взаимодействия департамента лесного хозяйства с региональным управлением ГИБДД УМВД России.