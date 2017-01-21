​Правительство области и департамент лесного хозяйства региона повышают ответственность арендаторов за использование природных ресурсов. Судом в полном объеме удовлетворены требования департамента к одному из них, взыскана сумма долга в размере более 550 тысяч рублей, а также неустойка за задержку арендной платы.



Кроме того, на судебном заседании удовлетворены требования департамента в части расторжения договора аренды, основанием для чего послужило неоднократное неисполнение обязанности по внесению арендной платы. Кроме того, с 1 марта такие неплательщики будут включены в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. Впоследствии они будут лишены права заключать договоры аренды и купли-продажи лесных участков.



Подобные жесткие меры позволяют исключить недобросовестных арендаторов, а также способствуют сохранению и приумножению природных богатств.