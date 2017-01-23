​18 специалистов, внесших большой личный вклад в решение социальных проблем Ярославской области, в течение 2017 года будут получать ежемесячные губернаторские выплаты. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Миронов.



Выплата назначена жителям различных муниципальных районов за исключительные результаты в сфере здравоохранения, образования, культуры, науки и высшей школы, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения. Ежемесячно каждый из них будет дополнительно получать 6 тысяч рублей.