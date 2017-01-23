|18 специалистов, внесших большой личный вклад в решение социальных проблем Ярославской области, в течение 2017 года будут получать ежемесячные губернаторские выплаты. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Миронов.
Выплата назначена жителям различных муниципальных районов за исключительные результаты в сфере здравоохранения, образования, культуры, науки и высшей школы, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения. Ежемесячно каждый из них будет дополнительно получать 6 тысяч рублей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:00
20 просмотров
2017.01.23 Летом будет запущен единый региональный портал по работе с обращениями и предложениями граждан2017.01.23 Дмитрий Миронов: «Нам важно наладить эффективное взаимодействие между Правительством и муниципальными образованиями»2017.01.23 В области стартует прием в первые классы2017.01.23 Чуть больше 10 дней осталось до окончания приема предложений в программу социально-экономического развития региона2017.01.23 Более полумиллиона рублей неустойки взыскал с арендатора департамент лесного хозяйства