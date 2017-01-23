​Остается чуть более 10 дней до окончания приема предложений жителей области в программу социально-экономического развития региона. Прием заявок завершится 3 февраля. Об этом 23 января сообщил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.



– Более 5 тысяч заявок уже получено на сегодняшний день, – рассказал Дмитрий Степаненко. – Самыми активными оказались жители Угличского и Брейтовского районов. Губернатор планирует провести встречи с самыми инициативными заявителями и с представителями экспертных групп.



Во всех общественных палатах Ярославской области 1 февраля пройдет День открытых дверей. У жителей будет возможность вместе с представителями Общественных палат обсудить свои предложения в стратегию развития региона «10 точек роста».