|Остается чуть более 10 дней до окончания приема предложений жителей области в программу социально-экономического развития региона. Прием заявок завершится 3 февраля. Об этом 23 января сообщил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.
– Более 5 тысяч заявок уже получено на сегодняшний день, – рассказал Дмитрий Степаненко. – Самыми активными оказались жители Угличского и Брейтовского районов. Губернатор планирует провести встречи с самыми инициативными заявителями и с представителями экспертных групп.
Во всех общественных палатах Ярославской области 1 февраля пройдет День открытых дверей. У жителей будет возможность вместе с представителями Общественных палат обсудить свои предложения в стратегию развития региона «10 точек роста».
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