​На этой неделе в области стартует прием в первые классы. Подать заявление можно будет как лично, так и через портал госуслуг. Точную дату и время начала приема школы определяют самостоятельно. Завершиться процесс должен 1 февраля. О правилах приема в образовательные учреждения на брифинге рассказала заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева.



– Прием заявлений в образовательные учреждения будет осуществляться в соответствии с федеральными нормативными документами. Изучив опыт прошлого года, департамент образования области подготовил ряд рекомендаций, – сообщила Светлана Астафьева. – Прежде всего, все школы в своих правилах приема, размещенных непосредственно в учебных учреждениях или на сайтах, должны четко прописать дату и время начала записи детей. Именно с этого же времени будут учитываться и заявления, отправленные через портал госсуслуг.



Светлана Астафьева пояснила, что если в школе прием документов начинается 30 января в 9 утра, то и на портале госуслуг он откроется в это же самое время. Отправленные даже на одну минуту раньше анкеты приняты не будут.



В школе №33 города Ярославля, на запись в которую в прошлом году наблюдался наибольший ажиотаж, прием заявлений начнется 31 января в 10.00. Директор Михаил Головлев призвал родителей соблюдать спокойствие.



– В прошлом году родители будущих первоклассников, пытаясь подстраховаться, отправляли сразу по несколько заявлений, – рассказал Михаил Головлев. – Всего было принято 217 заявлений, при том, что детей, пытавшихся попасть в школу, 113. Это, конечно, несколько усложнило нам работу. В этом году желающих записать своего ребенка в нашу школу будет примерно столько же. На собрание, прошедшее 19 января этого года, пришли представители 100 детей. Мест – 75.



Все принятые заявления в очной или заочной форме (посредством портала) затем буду выстроены в единую очередь. Главный критерий – время подачи заявления.



– Мы очень надеемся, что в этом году прием в первые классы продет в спокойной рабочей обстановке, – добавила Светлана Астафьева. – Ведь все родители должны понимать: каждый ребенок обязательно будет зачислен в школу и начнет обучение с 1 сентября.



Кроме того, второй этап приема документов начнется с 1 июля. На свободные места будут принимать заявления от тех родителей, дети которых не прописаны или не зарегистрированы в районе, относящемся к конкретной школе.