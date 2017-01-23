​23 января врио губернатора Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одним из главных вопросов стала социально-экономическая ситуация в Любимском районе.



– На сегодняшний день район в аутсайдерах по уровню зарплаты и безработицы, – констатировал Дмитрий Миронов. – Занимает 20-е и 16-е места соответственно из 20 существующих. Так, долги по зарплате составляют более 3,5 миллиона рублей.



Также глава региона отметил, что в Любимском МР не работает принцип одного окна: не организовано межведомственное взаимодействие между администрациями района и городского поселения Любим с предприятиями по эксплуатации инженерно-технических сетей.



Выступая с докладом, глава района Александр Кошкин согласился, что проблем хватает, однако подчеркнул, что положительных моментов тоже немало.



– В рамках программы «Обустроим область к юбилею!» выделялись средства на 13 объектов. Все работы выполнены. Район участвует во всех программах по строительству жилья. Реализована программа по переселению из аварийного жилья, – сказал Александр Кошкин.



Он добавил, что одной из главных задач руководство района считает привлечение инвестиций. И здесь основным приоритетом, учитывая специфику района, является сельское хозяйство.



– Если возникают сложности – обращайтесь, будем помогать. Необходимо разбираться в каждой ситуации и принимать меры, – подвел итог Дмитрий Миронов. – Мы здесь собираемся не просто послушать доклад, а для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Правительством и решать проблемы.