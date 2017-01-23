​В регионе будет запущен единый портал по работе с обращениями граждан. Его специфику 23 января обсудили на оперативном совещании в Правительстве области.



– Существующее сегодня взаимодействие органов власти с гражданами недостаточно эффективно, ограниченно использованы возможности Интернета. Между тем статистика показывает, что людям удобнее присылать обращения в электронном виде, – подчеркнул глава региона Дмитрий Миронов. – Необходимо наладить работу таким образом, чтобы каждый обратившийся с проблемой человек получал внятный ответ и понимание, как ее решить, без отписок и формальных, шаблонных подходов.



По информации директора департамента информатизации и связи Михаила Городилова, за 2016 год принято более 8 тысяч обращений от граждан. Из них более 6 тысяч – по электронной почте.



– Работа по созданию единого информационного ресурса, который позволит повысить прозрачность процесса, уже началась. Для тиражирования успешных решений будет использоваться публикация сообщений и ответов на официальном сайте. Срок рассмотрения сообщений существенно сократится по сравнению с 30 днями при письменном обращении, – сообщил Михаил Городилов.



Запуск проекта запланирован на лето 2017 года. Он начнется с Ярославля. Постепенно к интернет-ресурсу будут подключены все муниципальные образования области.