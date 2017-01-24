|Вопросы родителей и учеников по проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году уже сегодня можно задать руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.
15 февраля в 11.00 в cитуационно-информационном центре ведомства пройдет всероссийская встреча с родителями.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
- организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
- содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
- особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
- минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись на официальном канале Youtube Рособрнадзора (https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor).
В настоящее время уже принимаются вопросы:
– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;
– на странице Рособрнадзора в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук.
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