​Вопросы родителей и учеников по проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году уже сегодня можно задать руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову.



15 февраля в 11.00 в cитуационно-информационном центре ведомства пройдет всероссийская встреча с родителями.



Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:



- организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;



- содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;



- особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;



- минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.



Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись на официальном канале Youtube Рособрнадзора (https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor).



В настоящее время уже принимаются вопросы:



– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;



– на странице Рособрнадзора в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук.