​Сегодня в УМВД России по Ярославской области состоялось заседание расширенной коллеги, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год и поставлены задачи на текущий. Мероприятие прошло при участии начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерала-майора полиции Андрея Курносенко и врио губернатора Дмитрия Миронова.



Открывая встречу, начальник областного УВД Николай Трифонов сообщил, что уровень преступности в Ярославской области ниже среднероссийских показателей. Всего в прошлом году было зарегистрировано 18 401 преступление. Это на 15 % меньше, чем в 2015. Удалось снизить количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, грабежами и разбоями. Однако большую часть правонарушений по-прежнему составляют кражи и различные виды мошенничества. При этом все больше подобных действий совершается посредством мобильной связи и сети Интернет. А потому в наступившем году решение этой проблемы является приоритетной в деятельности ярославской полиции.



Дмитрий Миронов оценил положительную динамику по снижению числа зарегистрированных преступлений и отметил важность вопросов безопасности жителей.



– Вопросы безопасности жителей нашей области находятся в зоне пристального внимания Правительства области, потому что напрямую связаны с повышением качества жизни, – заявил Дмитрий Миронов. – В минувшем году на улицах и в общественных местах было совершено значительно меньше преступлений, чем годом ранее. Важно продолжать работу в этом направлении. Наша задача – обеспечить должный уровень безопасности для жителей и гостей региона. Люди должны чувствовать себя защищенными.



Также Дмитрий Миронов подчеркнул, что необходимо активизировать работу, связанную с пресечением нарушений в долевом строительстве. Глава региона отметил, что позитивные изменения в решении проблем обманутых дольщиков уже имеются отметил. Теперь важно не допустить новых случаев нарушения прав граждан.



Кроме того, врио губернатора призвал обратить особое внимание на вопросы противодействия правонарушениям в сфере лесопользования. Незаконные вырубки, по его словам, стали настоящим бедствием. Размер причиненного ущерба исчисляется сотнями миллионов рублей. На новый уровень должны выйти и борьба с незаконным оборотом наркотиков. Преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, за прошлый год выявлено почти на 50 процентов больше, чем в 2015. В завершение Дмитрий Миронов поблагодарил правоохранителей.



– Спасибо всем за проделанную работу! – сказал глава региона. – Желаю достойно справиться с поставленными задачами и оправдать доверие жителей области.



Затем врио губернатора области принял участие в награждении лучших сотрудников. Полицейским, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены государственные и ведомственные награды.



Так, медаль «За отвагу» получила вдова старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного отдела уголовного розыска Владислава Воронова. Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, он был награжден посмертно.



Кроме того, медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена старшему лейтенанту полиции, инспектору ДПС Игорю Серову.