​В регионе разработаны новые меры поддержки АПК, направленные на развитие отрасли. 24 января они были рассмотрены на расширенном заседании Правительства Ярославской области.



– Сегодня сельское хозяйство является одним из векторов развития области, – подчеркнул председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. – Отрасль, привлекательная для инвесторов. И нам важно разработать действенную программу с четкими механизмами поддержки – так, чтобы эффективно использовались бюджетные средства, земельные и иные ресурсы. Также необходимо развивать инфраструктуру, чтобы сделать жизнь селян достойной и качественной.



В числе новых мер поддержки, перечисленных заместителем председателя Правительства Ярославской области Валерием Холодовым, компенсация затрат на модернизацию и создание объектов мясного скотоводства, льноводства и аквакультуры, субсидии на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта. Кроме того, предусмотрено пятикратное увеличение погектарной поддержки ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения – до 2000 рублей. В прошлом году она составляла 341 рубль.



Задачу по максимальному увеличению посевных площадей перед Правительством области и главами муниципальных образований поставил врио губернатора Дмитрий Миронов. К 2020 году в сельхозоборот должно быть возвращено порядка 40 тысяч гектаров. Все муниципальные районы уже разработали территориальные планы по решению этого вопроса, которые сейчас проходят проверку в Правительстве области.



В частности, Пошехонский муниципальный район планирует ввести в текущем году порядка 500 гектаров, притом что из имеющихся здесь 53 тысяч гектаров пашни используется только 25 тысяч.



– Такими темпами вы 25 лет будете возвращать земли в оборот! Планы должны быть реальными, выполнимыми, но занижения целевых показателей тоже нельзя допускать, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.



Как сообщил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, предложение по увеличению погектарной поддержки одобрено главой региона Дмитрием Мироновым и в феврале будет рассмотрено на заседании Ярославской областной Думы.