​Подготовлен проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Ярославской области «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». Об этом на расширенном заседании Правительства Ярославской области сообщил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. Предполагается, что документ вступит в силу в начале февраля.



– Все мы понимаем, насколько важно сегодня привлекать инвестиции в регион. Во многом успех такой работы зависит именно от того, насколько комфортными и эффективными окажутся меры поддержки для бизнеса. Одна из составляющих этого процесса – предоставление земельных участков в максимально короткие сроки и по понятным правилам, – обозначил в своем выступлении Дмитрий Степаненко. – Именно такую задачу на одном из оперативных совещаний перед членами Правительства поставил глава региона Дмитрий Миронов.



Тогда врио губернатора отметил, что закон Ярославской области о предоставлении земельных участков без проведения торгов был принят еще в 2015 году. Однако реальных механизмов в документе не предложено. Он оказался не востребован инвесторами. Со дня подписания закона, участок без торгов был выдан всего под один проект. Задача Правительства – добиться того, чтобы документ заработал.



– Разработаны четкие критерии, которым должен соответствовать инвестиционный проект, и порядок рассмотрения документов, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Проект должен быть социально ориентированным, влияющим на социально-экономическое развитие региона. Он должен повлечь увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений.



Инвестору необходимо предоставить следующий пакет документов: бумагу, подтверждающую полномочия заявителя, пояснительную записку, копии Устава, свидетельства ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ, копии годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности, справку из налогового органа, справку о том, что юридическое лицо не является банкротом, не реорганизуется, не имеет задолженности. Кроме того, необходимо предъявить документ о возможности финансирования строительства объекта, реализации проекта, бизнес-план или паспорт проекта, кадастровый паспорт земельного участка или схему его расположения. Процесс реализации проекта, от ходатайства на имя губернатора до заключения договора аренды земельного участка, будет занимать не более 46 рабочих дней.



– Я хотел бы обратить внимание глав муниципалитетов и членов Правительства на тщательную подготовку и проверку пакета документов, – резюмировал Дмитрий Степаненко. – Документы будут проходить через инвестблок. Земельные участки без проведения торгов будут выделяться на основании распоряжения губернатора.