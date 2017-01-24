​24 января состоялось торжественное открытие областной спортивно-адаптивной школы в новом многофункциональном комплексе с бассейном в Заволжском районе Ярославля. Участие в церемонии принял глава региона Дмитрий Миронов.



– Открывая спортивно-адаптивную школу, мы начинаем новую страницу в развитии спорта в регионе, – отметил Дмитрий Миронов. – Учреждений подобного уровня в Ярославской области не было. В многофункциональном центре созданы все условия для занятий, прекрасный тренерский состав, инструкторы, которые будут заниматься реабилитацией взрослых и детей, работать по индивидуальным программам. Спортивно-адаптивная школа войдет в систему подготовки резерва для паралимпийской сборной страны.



Глава региона дал старт первому заплыву, поздравил спортсменов и пожелал им дальнейших побед.



– Занимайтесь спортом, тренируйтесь! – сказал Дмитрий Миронов. – Я уверен, среди вас есть будущие чемпионы. Желаю вам выиграть паралимпиаду! Наша задача – сделать занятия спортом максимально доступными для каждого человека. В дальнейшем мы планируем создать центры адаптивного спорта во всех муниципальных районах области.



Профессиональный спортсмен Станислав Бураков, занимающийся легкой атлетикой и пауэрлифтингом, инвалид-колясочник, член общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации, поблагодарил Дмитрия Миронова за создание спортивно-адаптивной школы и возможность заниматься в новом многофункциональном комплексе.



– Большое спасибо, что уделяете развитию спорта такое внимание. Этот замечательный центр дает инвалидам возможность не только заниматься разными видами спорта, но и еще раз показать всему миру, что мы живем активно и творчески, – отметил Станислав Бураков.



Преимущества нового бассейна оценил и юный пловец Андрей Левашов:



– Это прекрасный центр – просторный, удобный, красивый! Я занимаюсь плаванием уже три года, и мне есть с чем сравнить. Я точно знаю, что теперь буду ходить плавать только сюда, потому что здесь смогу развивать свои способности.



Посещать новый многофункциональный центр смогут все желающие. Размер чаши плавательного бассейна – 25 на 11 метров, имеется возможность варьировать количество дорожек. В комплексе располагается тренажерный зал, оснащенный спортивным оборудованием последнего поколения, а также необходимые вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, санузлы, сушилки, гардеробы.