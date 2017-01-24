​Сегодня врио губернатора области Дмитрий Миронов побывал в Тутаеве и лично проверил, как исполняется его поручение в доме №29 на проспекте 50-летия Победы. Во время своего прошлого визита в город глава региона встретился с его жильцами. Тогда этот дом был в ужасном состоянии: управляющая компания не выполняла своих прямых обязанностей по содержанию и ремонту помещений общего пользования.



За полтора месяца были проведены основные работы по приведению дома в пригодное для нормального проживания состояние: окна в подъезде жилого дома заменены на пластиковые, установлены новые входные двери, новые почтовые ящики и мусоропровод, произведена побелка потолков и подходят к завершению работы по покраске стен. В ближайшее время планируется укладка линолеума, будут установлены домофон и камеры видеонаблюдения. К середине февраля ремонт буде завершен.



Чуть дольше придется жильцам ждать замены лифта, местные власти обещают произвести работы уже в этом году. Сейчас шахта лифт, представлявшая опасность из-за ветхости, закрыта металлическим щитом.



– Мы все очень рады, что наш вопрос был решен так оперативно, – сказала староста дома Любовь Моделкина, – Люди работают добросовестно, качественно. Руководство приезжает постоянно, контролирует все. Нашему дому уже больше 30 лет и за всё это время ни разу он не видел такого ремонта. Конечно, хотелось бы еще, чтобы нам установили скамеечки во дворе и детскую игровую площадку.



Глава региона пообещал жильцам решить и этот вопрос.



– В целом, я удовлетворен ходом ремонтных работ на этом объекте, – отметил Дмитрий Миронов, – Но хочу обратить внимание, что наша задача – обеспечить человеческие условия для всех жителей нашей области. Задача управляющих компаний – добросовестно выполнять свою работу и содержать все объекты в пригодном для нормальной жизни людей состоянии. А задача органов исполнительной власти – это контролировать , что мы и будем делать.