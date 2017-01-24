Директором департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области назначен Александр Сорокин. Ранее он занимал должность президента некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга».



В 2016 году Александр Сорокин возглавил экспертную группу по развитию физкультурно-спортивной отрасли, которая является одной из 10 точек роста региона. Среди заслуг нового директора департамента также участие в возрождении физкультурного комплекса ГТО на территории региона, помощь в проведении эстафеты олимпийского огня.



– Первым делом необходимо вывести на новый уровень существующие проекты, – обозначил Александр Сорокин свои приоритеты на новом посту. – Нельзя допускать, чтобы места в спортивных школах сокращались без альтернатив. Мы должны создавать систему спортивных клубов по месту жительства граждан, не допускать ухода спортсменов, имеющих потенциал развития.



Решение о создании департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской было принято осенью прошлого года. Он образован путем объединения региональных агентств по физической культуре и спорту и по делам молодежи с целью оптимизации системы органов управления и реализации областных и федеральных физкультурно-спортивных проектов. В числе задач департамента – организация слаженной работы по патриотическому воспитанию молодежи, возрождению комплекса ГТО, развитию детско-юношеского, студенческого спорта, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений.